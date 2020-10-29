Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) объяснил, почему заменил форварда Артема Дзюбу.

— Почему заменили Дзюбу? Нет ли у него травмы?

— На плечи Артема легла большая нагрузка. Мы тяжело выходили из обороны — не так, как хотелось бы. Поэтому мы выпустили другого нападающего, быстрого. Мостовой должен был использовать пространство, но Андрею нужно много работать. Иногда он находился не в той позиции, где нужно было находиться.

— Вы играли с низкой линией обороны, это объяснимо. Но каким образом вы собирались забивать? У «Зенита» не было ни контратак, ни «стандартов», ни прессинга.

— Прессинг был. Просто недостаточно. И атаки были, просто недостаточно. Конечно, нужно было играть смелее, больше атаковать. Тех ситуаций, которые мы создали, было недостаточно, чтобы забить. (Гоша Чернов)