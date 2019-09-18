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«Семья». Черышев с игроками «Валенсии» после победы над «Челси»

00:38
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после гостевой победы над «Челси» (1:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в своем Instagram фотографию с игроками испанской команды из раздевалки.

Черышев вышел в старте «Валенсии» на матч с «Челси» и был заменен на 2-й компенсированной минуте встречи, вместо него на поле вышел защитник Муктар Диакаби.

«Семья», — подписал фото Черышев.

«Валенсия» в гостях обыграла «Челси». Черышев был заменен в конце матча

Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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