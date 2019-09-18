«Семья». Черышев с игроками «Валенсии» после победы над «Челси»
00:38
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после гостевой победы над «Челси» (1:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов опубликовал в своем Instagram фотографию с игроками испанской команды из раздевалки.
Черышев вышел в старте «Валенсии» на матч с «Челси» и был заменен на 2-й компенсированной минуте встречи, вместо него на поле вышел защитник Муктар Диакаби.
«Семья», — подписал фото Черышев.
«Валенсия» в гостях обыграла «Челси». Черышев был заменен в конце матча
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