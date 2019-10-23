Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2). По его словам, все вели себя корректно и отлично поддержали команду.

— Дорогие болельщики! Большое Вам спасибо за поддержку в Турине. Я видел, как вас приветствовали на стадионе болельщики «Ювентуса». Вы были корректными и дисциплинированными на стадионе. Это очень приятно всей нашей команде, — навписал Семин в Instagram.