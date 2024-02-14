Силкин считает, что в матче с «ПСЖ» Захарян пройдет тест на профпригодность

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал Сосьедад».

«Если в таких играх не ставить Захаряна, где же его тогда увидят. Сегодня Арсен пройдет тест на профпригодность. Соперник мощный, к тому же игра пройдет в Париже. Есть команды, которые любят играть дома, а бывает наоборот. Сегодня узнаем, что из себя представляет «Реал Сосьедад», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 14 февраля, начало — в 23.00 по московскому времен.