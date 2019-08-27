Семин хочет играть матчи Лиги чемпионов в Черкизове

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему хотел бы играть домашние матчи Лиги чемпионов в Черкизове.

— «Локомотиву» еще нужно усиливаться, чтобы выполнить задачу в Лиге чемпионов?

— А какую задачу?

— Выйти из группы, насколько я понимаю.

— Цель — выступить достойно, лучше, чем в прошлом году. Выйти из группы... Кто у нас последний проходил в плей-офф?

— «Зенит» в сезоне-2015/16.

— «Локомотив» тоже как-то один раз такое сделал. Ведь это очень сложно. Чтобы об этом говорить, нужно знать итоги жеребьевки, имена соперников. Вот тогда и вернемся к этому вопросу.

— Вы хотите в соперники команды, против которых можно зацепиться за очки, или топ-клубы, чей приезд способен заполнить «Лужники»?

— Мне хочется получить тех, кого можем победить. А играть хочется на своем родном стадионе.

— То есть вы против истории с флагманской ареной страны? Только Черкизово?

— Я здесь на стороне футболистов, исхожу из того, где им удобнее. На «РЖД Арене» им все знакомо, потрясающее поле, здесь ребятам комфортно. Так понимаю, что в Черкизове их все устраивает. (Александр Рогулев)

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