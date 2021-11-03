Семак объяснил, почему игроки «Зенита» вбежали в штрафную при пенальти Дибалы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Ювентуса» (2:4) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов объяснил, почему Пауло Дибале пришлось перебивать пенальти.
— Вопрос по пенальти. Игроки «Зенита» не в первый раз вбегают в штрафную до удара. Это проблема?
— Это вопрос концентрации. В таких моментах эмоции преобладают, теряется концентрация по инерции. Незабитые пенальти случаются редко, но желание игроков помочь вратарю на случай отскока есть, эмоции перехлестывают.
— Можно ли сказать, что в какой-то степени отбирать очки у грандов и прогрессировать в Европе «Зениту» мешает отсутствие серьезной конкуренции в премьер-лиге? Ведь в лиге с вами почти всегда играют вторым номером, нет такого интенсивного высокого прессинга, то есть негде практиковаться.
— Понятно, что лакмусовая бумажка — результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков — критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации.
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