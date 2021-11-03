Сергей Семак: «Зенит» пассивно играл в обороне и позволял «Ювентусу» спокойно контролировать мяч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

— Более сильная команда победила. «Ювентус» был сегодня быстрей, наносил много ударов, создавал моменты. А мы пассивно играли в обороне, позволяли сопернику спокойно контролировать матч, создавать моменты. Когда матч пошел на встречных курсах, разница стала ощутимой. Стали предоставлять соперникам пространство, обыгрываться. Дибала и Кьеза с их скоростью повлияли на игру.

— Какие ошибки предыдущего матча с «Юве» вы хотели исправить сейчас?

— В Петербурге игра была равной, мы немного позволяли соперникам, но сегодня было иначе. Соперники после двух неудачных матчей пытались реабилитироваться, что и сделали. По скорости, по интенсивности, по качеству они нас переиграли, — сказал Семак.

В составе «Юве» дубль сделал Пауло Дибала. Также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. У гостей отличился Сердар Азмун, а Леонардо Бонуччи забил в свои ворота.