Сергей Семак: «Зенит» пассивно играл в обороне и позволял «Ювентусу» спокойно контролировать мяч»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).
— Более сильная команда победила. «Ювентус» был сегодня быстрей, наносил много ударов, создавал моменты. А мы пассивно играли в обороне, позволяли сопернику спокойно контролировать матч, создавать моменты. Когда матч пошел на встречных курсах, разница стала ощутимой. Стали предоставлять соперникам пространство, обыгрываться. Дибала и Кьеза с их скоростью повлияли на игру.
— Какие ошибки предыдущего матча с «Юве» вы хотели исправить сейчас?
— В Петербурге игра была равной, мы немного позволяли соперникам, но сегодня было иначе. Соперники после двух неудачных матчей пытались реабилитироваться, что и сделали. По скорости, по интенсивности, по качеству они нас переиграли, — сказал Семак.
В составе «Юве» дубль сделал Пауло Дибала. Также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. У гостей отличился Сердар Азмун, а Леонардо Бонуччи забил в свои ворота.
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