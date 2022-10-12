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12 октября, 08:54

Сампаоли — об игре «Севильи» в матче с «Боруссией»: «Мы были лучше во многих моментах»

Алина Савинова
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли оценил игру команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1).

«Мы были лучше во многих моментах. Я думаю, что это шаг вперед для команды», — приводит Marca слова Сампаоли.

Также он прокомментировал положение команды в группе.

«Я думаю только о следующем матче и о том, чтобы команда продолжала соревноваться. Когда мы найдем способ играть определенным образом, тогда начнем смотреть в будущее. Сегодня мы только начинаем привыкать друг к другу», — добавил 62-летний тренер.

Сампаоли возглавил «Севилью» в начале октября 2022 года. На данный момент его команда занимает 3-е место в группе G (2 очка).

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/10/12/6345eae9e2704ec5ac8b45be.html
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