Сампаоли — об игре «Севильи» в матче с «Боруссией»: «Мы были лучше во многих моментах»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли оценил игру команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1).

«Мы были лучше во многих моментах. Я думаю, что это шаг вперед для команды», — приводит Marca слова Сампаоли.

Также он прокомментировал положение команды в группе.

«Я думаю только о следующем матче и о том, чтобы команда продолжала соревноваться. Когда мы найдем способ играть определенным образом, тогда начнем смотреть в будущее. Сегодня мы только начинаем привыкать друг к другу», — добавил 62-летний тренер.

Сампаоли возглавил «Севилью» в начале октября 2022 года. На данный момент его команда занимает 3-е место в группе G (2 очка).