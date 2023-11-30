Салиба: «Повезло, что «Арсенал» играл дома, это облегчило нам задачу»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал победу над «Лансом» (6:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Когда соперник побеждает тебя, ты хочешь победить его. Сегодня у нас это получилось. Мы пересмотрели запись первой игры, проанализировали, что у нас получилось хорошо, а что нет. Сегодня все сложилось отлично. Нам повезло, что мы играли дома, это облегчило нам задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Салиба.

Благодаря этой победе «Арсенал» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Ланс» с 5 очками занимает 3-е место в группе.