Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:15

«Реал» обескровлен, но в Мадриде есть не только Беллингем. Нико Пас украл ничью у «Наполи»

«Реал» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Реала» радуются победе над «Наполи».
Фото Reuters
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
1/2
У сливочных — пять побед в пяти матчах Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа C
29 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:2
Наполи

Все-таки «Реал» особый клуб, а Карло Анчелотти — особенный специалист. Просто для сравнения: в «Наполи» четыре футболиста основы с разными повреждениями (Оливера, Руй, Линдстрем и оставшийся поначалу на скамейке Осимхен), а также номинально устаревший тренер (Вальтер Маццарри, сменивший Руди Гарсию), в последний раз работавший в серьезном клубе еще в 2015 году. С новым-старым алленаторе неаполитанцы начали здорово, взяв три очка на выезде с «Аталантой», но, по сути, сейчас только и разговоров о том, что чемпион уже не тот и разваливается на глазах. Благо, уровень сопротивления в группе ЛЧ таков, что второе место «Наполи» практически гарантировано.

Харри Кейн, Джуд Беллингем и&nbsp;Хвича Кварацхелия. «Реал» обыграл «Наполи», «Арсенал» забил «Лансу» 6 голов. Онлайн-трансляция Лиги чемпионов

А теперь взглянем на «Реал». Анчелотти, тренирующий аж с 1992 года, в теории тоже человек старой формации. Но несовременным назвать его язык просто не поворачивается — успех сопутствует Папе Карло и в эпоху повальной моды на продвинутую статистику. С составом же на этом этапе сезона беда: сразу два вратаря (Куртуа и Кепа) травмированы, давно недоступен Милитао, также травмированы Винисиус, Чуамени, Камавинга, Гюлер и Модрич. Для любого другого клуба отсутствие такого количества звезд стало бы ударом, но «Реал» в полном порядке — в шести последних встречах у мадридцев пять побед, команда вышла на первое место в примере и досрочно обеспечила путевку в плей-офф главного еврокубка.

До игры на «Сантьяго Бернабеу» заметили Зинедина Зидана, но разговоры о его возвращении на тренерский пост можно начинать только летом — и то если Анчелотти сорвется-таки в сборную Бразилии. Пока же говорить о замене Карло кощунственно.

А пока бланкос предстояло выдержать проверку «Наполи» с экспериментальным составом. И не прошло и 10 минут, как сложилось ощущение, что у хозяев возникнут проблемы: Хвича исполнил шикарный заброс на дальнюю штангу, Ди Лоренцо сбросил на линию вратарской, и показалось, что Лунин совершил чудо-сейв после удара в упор Джованни Симеоне. Но сын тренера «Атлетико» оказался прав, когда тут же вознес руки к небесам — арбитр зафиксировал, что мяч пересек линию ворот. 0:1.

Стало ли это нокдауном для «Реала»? Даже если так, то оправились сливочные моментально, в следующий момент выбросив мощнейший хук в виде удара Родриго в дальнюю девятку. После этого мяча футболисты в белом завладели инициативой и потихоньку начали прижимать не поверивший своему сиюминутному счастью «Наполи». Кульминацией давления на 22-й минуте стал мягкий заброс Алабы в штрафную, где мяч караулил Беллингем, в очередной раз подтвердивший статус главного претендента на «Золотой мяч» в следующем году (15-й гол в 16-й игре за «Реал»). А предшествовала этому долгая распасовка длиной в несколько минут, когда гости попросту не могли дотронуться до мяча. В концовке тайма Джуд получил повреждение — и почудилось, что проклятие мадридских травм вновь тенью пронеслось над «Бернабеу», но англичанин к восторгу публики нашел в себе силы продолжить встречу.

«Наполи» старался нащупать свой футбол, но Тони Кроос при поддержке Вальверде и того же Беллингема контролировали центр поля так, что сочетание Зелиньски — Лоботка — Замбо-Ангисса по сути не работало, как и прессинг. Хвича старался что-то придумать на бровке, но его попытки совместными усилиями гасили Карвахаль и Рюдигер. Нет, «Наполи» еще соорудил парочку полумоментов, но создавалось устойчивое впечатление, что любое форсирование событий со стороны «Наполи» окажется потоплено каким-то нечеловеческим самообладанием футболистов в сливочной форме.

Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Не трудно догадаться, что при такой игре Маццари дал установку своим футболистам действовать агрессивнее. И вдогонку выпустил на поле Осимхена. Но почти сразу после возобновления матча зажег другой африканец — это Замбо-Ангисса после неудачного прострела обработал отскочивший обратно мяч и буквально прошил Лунина. К слову, такой «пас» от получил от Себальоса, которому еще в первом тайме резко предъявлял Анчелотти (редко мы видели настолько взбудораженного Карло), и неудивительно что вскоре хавбек отправился отдыхать. Внезапные 2:2, обещавшие зрелище в оставшееся время.

Спустя десяток минут тот же Замбо-Ангисса разогнал контратаку, и Хвича был обязан выкатывать Осимхену на пустые ворота, но Ферлан Менди в героическом подкате спас ситуацию. Он же спустя еще 10 минут выполнил шикарную передачу на дальнюю штангу, которую не смог замкнуть вышедший на поле Хоселу. Беллингем был близок к тому, чтобы приписать к голу результативный пас, но после его подачи и удара Рюдигера «Наполи» спас вратарь Мерет. Хоселу же продолжал пытаться попасть в створ, сначала за минуту успев исполнить два удара через себя, а затем не сумев забить в пустые после очередного голкипера.

И все же усилия «Реала» не пропали даром. За шесть минут до конца основного времени второго тайма Мерет ошибся после удара вышедшего на замену аргентинского воспитанника кантеры бланкос «Кастильи» Нико Паса — кипер пропустил в ближний угол после удара из-за штрафной. А окончательно итальянцев на 90+4-й минуте добил часто невезучий Хоселу — с передачи все того же Беллингема.

У Мадрида — пять побед в пяти турах.

Группа C

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

5

5

0

0

13-5

15

2. Наполи

5

2

1

2

8-9

7

3. Брага

5

1

1

3

6-10

4

4. Унион

5

0

2

3

4-7

2

12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Реал
0
Читайте также
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Реал» — «Наполи», «ПСЖ» — «Ньюкасл» и другие матчи 5-го тура
Захарян впервые вышел в старте в Лиге чемпионов. И сыграл действительно классно
Определились 12 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Захарян впервые сыграл полный матч за «Реал Сосьедад»
Лига чемпионов, результаты матчей 29 ноября: «Галатасарай» сыграл вничью с «МЮ», «Реал» победил «Наполи»
Хет-трик Жоау Мариу не помог «Бенфике» победить «Интер» в Лиге чемпионов
«Реал» вырвал победу у «Наполи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Холанна 40 голов в 35 матчах Лиги чемпионов. За счет чего он забивает настолько много?

Захарян впервые вышел в старте в Лиге чемпионов. И сыграл действительно классно

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости