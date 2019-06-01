22:15 | Футбол — Лига чемпионов

Салах - автор второго самого быстрого мяча в финалах ЛЧ

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" спустя 1 минуту 48 секунд после стартового свистка.

Этот гол стал вторым после самого быстрого мяча в финалах турнира. Его забил Паоло Мальдини за "Милан" в решающей игре против "Ливерпуля" на 50-й секунде встречи. 

Также быстрее Салаха забивал Энрике Матеос в 1959 году (1-я минута), однако турнир тогда назывался Кубком европейских чемпионов.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде проходит финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" играет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

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