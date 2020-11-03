Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после ничьей с «Атлетико» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов высказался по поводу контракта Антона Миранчука. Хавбек реализовал пенальти, забив во второй игре турнира подряд. В прошлом туре он отличился в игре с «Баварией» (1:2). Также он вспомнил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» менее чем за год до завершения контракта.

— Антон Миранчук опять забивает, а контракт так и не продлен...

— Ребята, не торопитесь.

— Ну вот так не торопились с Лешей Миранчуком...

— И чего?

— Заработали меньше, чем могли.

— Подождите, с Лешей мы заработали больше, чем могли.

— Но, если бы не истекающий контракт, могли бы еще больше.

— Мне не хочется раскрывать все детали. Игрок очень хотел играть за границей. Я молю бога, чтобы у Леши все получилось. Он играет не только за себя, а еще и за наших молодых футболистов, которые будут туда переходить в будущем. В бизнесе есть страновой риск, так и здесь. Когда игрок едет из России, есть страновой риск, и коэффициент стоимости сделки снижается. (Севастиан Терлецкий)