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Роналду заявил, что достижения «Ювентуса» для него важнее «Золотого мяча»

17:47
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» отметил, что для него не является самым важным, кто выиграет «Золотой мяч». Он добавил, что ему важнее коллективные достижения.

— Для меня не является самым важным, кто выиграет «Золотой мяч». Гораздо важнее коллективные достижения, — приводит ТАСС слова Роналду. — Завтра мы играем с «Локомотивом», если выиграем, то на 50% выйдем в плей-офф.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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