Роман Зобнин: «У «Спартака» много качественных ребят, способных быть лидерами»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» ответил на вопрос о лидере в команде на поле.

— Сложилось впечатление по четырем матчам, что на поле у команды нет ярковыраженного лидера. Кто на ваш взгляд на поле сейчас лидер Спартака?

— Мне сложно ответить. У нас много качественных ребят, способных быть лидерами, имена называть не буду. Некоторые завтра выйдут на поле, а некоторые остались в Москве, — сказал Зобнин.

Первая встреча между «Спартаком» и «Бенфикой» прошла в Москве 4 августа и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.

Ответная игра между красно-белыми и клубом из Лиссабона пройдет 10 августа, начало — в 22.00 (мск).