Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Роман Зобнин: «У «Спартака» много качественных ребят, способных быть лидерами»

20:17
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» ответил на вопрос о лидере в команде на поле.

— Сложилось впечатление по четырем матчам, что на поле у команды нет ярковыраженного лидера. Кто на ваш взгляд на поле сейчас лидер Спартака?

— Мне сложно ответить. У нас много качественных ребят, способных быть лидерами, имена называть не буду. Некоторые завтра выйдут на поле, а некоторые остались в Москве, — сказал Зобнин.

Первая встреча между «Спартаком» и «Бенфикой» прошла в Москве 4 августа и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.

Ответная игра между красно-белыми и клубом из Лиссабона пройдет 10 августа, начало — в 22.00 (мск).

Бенфика — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наконец-то свобода!» Сестры Аверины встретились с родными
«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Белорусская ассоциация гимнастики — о России: «Псевдовеликие вы наши, снимите корону»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры