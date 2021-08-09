Роман Зобнин: «У «Спартака» много качественных ребят, способных быть лидерами»
20:17
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» ответил на вопрос о лидере в команде на поле.
— Сложилось впечатление по четырем матчам, что на поле у команды нет ярковыраженного лидера. Кто на ваш взгляд на поле сейчас лидер Спартака?
— Мне сложно ответить. У нас много качественных ребят, способных быть лидерами, имена называть не буду. Некоторые завтра выйдут на поле, а некоторые остались в Москве, — сказал Зобнин.
Первая встреча между «Спартаком» и «Бенфикой» прошла в Москве 4 августа и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.
Ответная игра между красно-белыми и клубом из Лиссабона пройдет 10 августа, начало — в 22.00 (мск).
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