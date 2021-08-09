Головин вошел в заявку «Монако» на ответный матч Лиги чемпионов против «Спарты»
21:50
Полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты», сообщает пресс-служба французского клуба.
Встреча пройдет на поле «Монако» 10 августа. В первом матче монегаски на выезде переиграли соперника со счетом 2:0.
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