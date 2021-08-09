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Головин вошел в заявку «Монако» на ответный матч Лиги чемпионов против «Спарты»

21:50
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Полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты», сообщает пресс-служба французского клуба.

Встреча пройдет на поле «Монако» 10 августа. В первом матче монегаски на выезде переиграли соперника со счетом 2:0.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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