Головин вошел в заявку «Монако» на ответный матч Лиги чемпионов против «Спарты»

Полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Спарты», сообщает пресс-служба французского клуба.

Встреча пройдет на поле «Монако» 10 августа. В первом матче монегаски на выезде переиграли соперника со счетом 2:0.