Роберто Карлос дал прогноз на финал Лиги чемпионов и едва не перепутал Казахстан и Таджикистан

Знаменитый футболист, победитель Лиги чемпионов и чемпион мира, выступавший за "Реал" и "Анжи" Роберто Карлос выразил мнение по поводу финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде. Это произошло на Международном форуме в рамках программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", который тоже проходит в столице Испании.

– Хотел бы, чтобы "Реал" вышел в финал. Но, к сожалению, это не так. Надеюсь, это случится через год. В нынешнем финале не вижу явного фаворита. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслуженно сыграют в финале. Трудно сказать, кто победит. Но, думаю, у Ливерпуля" будет совсем небольшое преимущество, потому что они уже играли в финале год назад.

Интересно, что вопрос задавал журналист из Таджикистана, и Роберто Карлос, отвечая на его вопрос, сначала вспомнил, что у него "много друзей в Казахстане", а затем поправил сам себя – "и в Таджикистане много друзей тоже". (Дмитрий Симонов)