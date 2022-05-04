Робер Пирес объяснил, почему «Ливерпулю» удалось переиграть «Вильярреал»

Посол финала Лиги чемпионов Робер Пирес прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала.

«У игроков английской команды осталось больше физических сил во втором тайме. После неудачного начала встречи им удалось с этим справиться, очень эластично отойти. И давайте подчеркнем еще раз, что ключевую роль во всем этом сыграл Луис Диас. К нему одному свелась вся разница между двумя командами», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.