Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:50

Робер Пирес объяснил, почему «Ливерпулю» удалось переиграть «Вильярреал»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Посол финала Лиги чемпионов Робер Пирес прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала.

«У игроков английской команды осталось больше физических сил во втором тайме. После неудачного начала встречи им удалось с этим справиться, очень эластично отойти. И давайте подчеркнем еще раз, что ключевую роль во всем этом сыграл Луис Диас. К нему одному свелась вся разница между двумя командами», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034664--villarreal-vs-liverpool/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Робер Пирес
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рио Фердинанд: «Унаи Эмери и игроки «Вильярреала» заслуживают безмерного уважения»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости