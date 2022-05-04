Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:48

Рио Фердинанд: «Унаи Эмери и игроки «Вильярреала» заслуживают безмерного уважения»

Фердинанд похвалил футболистов и главного тренера «Вильярреала» Эмери
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» (3:2).

«Не существует ощущений лучше тех, когда ты отдал все силы и смог дойти до финала. Нужно этим насладиться.

«Вильярреал» сегодня вылетел, но с высоко поднятой головой. Унаи Эмери и его игроки заслуживают безмерного уважения», — цитирует Фердинанда BT Sport.

По итогам двух матчей полуфинала «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.

Мерсисайдцы стали первыми финалистами Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Рио Фердинанд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Унаи Эмери
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Крауч похвалил Луиса Диаса за игру в ответном матче с «Вильярреалом»
Александер-Арнольд: «Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными»
Канчельскис: «Эмери в очередной раз доказал всему миру, насколько он крутой тренер»
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Луис Диас признан лучшим игроком матча «Вильярреал» — «Ливерпуль»
Мостовой: «Вильярреал» просто поплыл»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крауч похвалил Луиса Диаса за игру в ответном матче с «Вильярреалом»

Робер Пирес объяснил, почему «Ливерпулю» удалось переиграть «Вильярреал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости