Рио Фердинанд: «Унаи Эмери и игроки «Вильярреала» заслуживают безмерного уважения»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» (3:2).

«Не существует ощущений лучше тех, когда ты отдал все силы и смог дойти до финала. Нужно этим насладиться.

«Вильярреал» сегодня вылетел, но с высоко поднятой головой. Унаи Эмери и его игроки заслуживают безмерного уважения», — цитирует Фердинанда BT Sport.

По итогам двух матчей полуфинала «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.

Мерсисайдцы стали первыми финалистами Лиги чемпионов сезона-2021/22.