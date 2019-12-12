Рейтинг УЕФА: шестое место России не вернется

После еврокубковых матчей среды отставание России от Португалии не изменилось. Оно составляет 2,433 балла или 15 зачетных очков. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у России в еврокубках осталось две команды (а в ночь на пятницу есть вероятность, что не сохранится ни одной), а у конкурентов — все пять. И набранные очки у России делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Зенит ЛЧ 21,55 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 10,11 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Спартак ЛЕ 0,58 6. Арсенал ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 5 4 9 2. Локомотив ЛЧ 2 4 6 3. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 7 0 7 4. Спартак ЛЕ 2 0 2 5. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 6. Арсенал ЛЕ 0 0 0

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 14,071 98,5 97,426 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 13,857 97 85,748 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 12,142 85 68,212 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 10,642 74,5 66,367 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 8,166 49 55,748 6 (4) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 8,500 42,5 47,649 5 (5) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 4,333 26 45,216 6 (2) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 6,600 33 36,900 5 (3) 9. Голландия 5,750 9,100 2,900 8,600 8,600 43 34,950 5 (4) 10. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 4,400 22 33,300 5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

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