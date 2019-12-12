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Рейтинг УЕФА: шестое место России не вернется

01:30
«Бенфика» с «Лиллем» оставили «Зенит» без евровесны. Фото Reuters
«Бенфика» с «Лиллем» оставили «Зенит» без евровесны. Фото Reuters
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После еврокубковых матчей среды отставание России от Португалии не изменилось. Оно составляет 2,433 балла или 15 зачетных очков. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у России в еврокубках осталось две команды (а в ночь на пятницу есть вероятность, что не сохранится ни одной), а у конкурентов — все пять. И набранные очки у России делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Зенит

ЛЧ

21,55

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

10,11

4. ЦСКА

ЛЕ

3,30

5. Спартак

ЛЕ

0,58

6. Арсенал

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

5

4

9

2. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

7

0

7

4. Спартак

ЛЕ

2

0

2

5. ЦСКА

ЛЕ

2

0

2

6. Арсенал

ЛЕ

0

0

0

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

14,071

98,5

97,426

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

13,857

97

85,748

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

12,142

85

68,212

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

10,642

74,5

66,367

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

8,166

49

55,748

6 (4)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

8,500

42,5

47,649

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

4,333

26

45,216

6 (2)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

6,600

33

36,900

5 (3)

9. Голландия

5,750

9,100

2,900

8,600

8,600

43

34,950

5 (4)

10. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

4,400

22

33,300

5 (3)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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