Рейтинг УЕФА: шестое место России не вернется
После еврокубковых матчей среды отставание России от Португалии не изменилось. Оно составляет 2,433 балла или 15 зачетных очков. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у России в еврокубках осталось две команды (а в ночь на пятницу есть вероятность, что не сохранится ни одной), а у конкурентов — все пять. И набранные очки у России делятся на шесть, у португальцев — на пять.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году Россия как минимум на сезон лишится одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти не об одном, а как минимум о двух-трех сезонах.
Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
21,55
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
3. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
10,11
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,30
|
5. Спартак
|
ЛЕ
|
0,58
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
3. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
7
|
0
|
7
|
4. Спартак
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. ЦСКА
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков.
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
14,071
|
98,5
|
97,426
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
13,857
|
97
|
85,748
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
12,142
|
85
|
68,212
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
10,642
|
74,5
|
66,367
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
8,166
|
49
|
55,748
|
6 (4)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
8,500
|
42,5
|
47,649
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,333
|
26
|
45,216
|
6 (2)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
6,600
|
33
|
36,900
|
5 (3)
|
9. Голландия
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
8,600
|
43
|
34,950
|
5 (4)
|
10. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
4,400
|
22
|
33,300
|
5 (3)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.
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