Рейтинг УЕФА: надежда на «Спартак»

Очередное поражение «Краснодара» — от «Олимпиакоса» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (1:2 дома после 0:4 в гостях) — не позволило России хотя бы немного увеличить отрыв от Португалии, который в последнее время регулярно сокращался. Пока он остается тем же, что и неделю назад — 1,067 балла или немногим более 5 зачетных очков. Угроза потери шестой позиции высока, как никогда. На данный момент вся надежда на «Спартак»: он может выбить из Лиги Европы одну из команд конкурентов — «Брагу».

Если красно-белые вылетят, у нас останется четыре из шести клубов («Зенит», «Локомотив» в Лиге чемпионов, ЦСКА и «Краснодар» — в Лиге Европы), у Португалии — все пять («Бенфика» — в ЛЧ, «Брага», «Гимарайнш», «Порту» и «Спортинг» — в ЛЕ). В этой ситуации уже после первого тура или двух стартовых мы опустимся на седьмое место в таблице коэффициентов.

Сегодняшний рейтинг УЕФА определяет представительство в сезоне-2021/22. С 2021 года начнется новый еврокубковый цикл, появится новый турнир — Лига Европы 2. Но условия заявки стран первой десятки в Лигу чемпионов не изменятся: тот, кто занимает шестую позицию в рейтинге, заявляет три команды (две напрямую в групповой турнир), седьмой — две (одной придется пройти отбор). (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Зенит Лига чемпионов 15,25 Локомотив Лига чемпионов 15,25 3. Краснодар Лига чемпионов 5,48 4. ЦСКА Лига Европы 2,92 5. Спартак Лига Европы 0,28 6. Арсенал Лига Европы 0,26

* В миллионах евро.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 0 4 4 2. Локомотив ЛЧ 0 4 4 3. Спартак ЛЕ 2 0 2 4. Краснодар ЛЧ 1 0 1 5. Арсенал ЛЕ 0 0 0 ЦСКА ЛЕ 0 0 0

Всего: 11 очков, 6 команд, коэффициент 1,833, 32-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20). Топ-10

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 3,000 21 86,355 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 3,000 21 74,891 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 2,857 20 58,927 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 2,785 19,5 58,510 7 (7) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 2,666 16 50,248 6 (6) 6. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 1,833 11 42,716 6 (5) 7. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 2,500 12,5 41,649 5 (5) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 2,300 11,5 32,600 5 (5) 9. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 1,700 8,5 30,600 5 (4) 10. Турция 6,600 9,700 6,800 5,500 1,800 9 30,400 5 (4)

Полностью таблица коэффициентов УЕФА — здесь.

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

В сезоне-2019/20 учтены бонусные очки клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.