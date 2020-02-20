Ремо Фройлер: «Когда я забивал, то думал и о других вариантах»
03:34
Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер после победы над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) рассказал, как забивал гол. 27-летний швейцарец в наячале второго тайма отметился забитым мячом.
— Когда я забивал, то думал и о других вариантах, — цитирует пресс-служба УЕФА Фройлера. — Хотел отдать пас, но в итоге пробил сам. Радуюсь, когда удается забить, а команде — победить.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027124--atalanta-vs-valencia/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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