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Ремо Фройлер: «Когда я забивал, то думал и о других вариантах»

03:34

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер после победы над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) рассказал, как забивал гол. 27-летний швейцарец в наячале второго тайма отметился забитым мячом.

— Когда я забивал, то думал и о других вариантах, — цитирует пресс-служба УЕФА Фройлера. — Хотел отдать пас, но в итоге пробил сам. Радуюсь, когда удается забить, а команде — победить.

Аталанта — Валенсия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027124--atalanta-vs-valencia/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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