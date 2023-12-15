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Сегодня, 13:37

Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА

Алина Савинова
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА.

Первое место в таблице коэффициентов по-прежнему занимает Англия, которой было начислено 13,625 балла в сезоне-2023/24, сумма за пять лет — 100,553 балла.

На второй строчке располагается Испания (12,687; 86,114). На третье место вышла Италия (14; 83,284).

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА

1. Англия — 100,553
2. Испания — 86,114
3. Италия — 83,284
4. Германия — 80,909
5. Франция — 62,164
6. Нидерланды- 59,900
7. Португалия — 53,149
8. Бельгия — 46,000
9. Турция — 37,100
10. Шотландия — 35,850

Россия опустилась на 29-е место, потеряв с начала сезона 11 позиций (18,632).

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

УЕФА присвоит России в таблице коэффициентов 4,333 балла за сезон-2023/24.

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