Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА
Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА.
Первое место в таблице коэффициентов по-прежнему занимает Англия, которой было начислено 13,625 балла в сезоне-2023/24, сумма за пять лет — 100,553 балла.
На второй строчке располагается Испания (12,687; 86,114). На третье место вышла Италия (14; 83,284).
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА
1. Англия — 100,553
2. Испания — 86,114
3. Италия — 83,284
4. Германия — 80,909
5. Франция — 62,164
6. Нидерланды- 59,900
7. Португалия — 53,149
8. Бельгия — 46,000
9. Турция — 37,100
10. Шотландия — 35,850
Россия опустилась на 29-е место, потеряв с начала сезона 11 позиций (18,632).
Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
УЕФА присвоит России в таблице коэффициентов 4,333 балла за сезон-2023/24.