Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом»
Стали известны стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет в Сан-Себастьяне (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Субельдия, Элустондо, Одриосола, Туррьентес, Субименди, Мендес, Захарян, Чо, Оярсабаль.
«Зальцбург»: Шлагер, Ульмар, Павлович, Пятковски, Дедич, Капальдо, Глух, Бидструп, Сучич, Ратков, Нене.
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