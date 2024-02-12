«Реал» не смог прямым рейсом прилететь на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки сотрудников аэропорта

«Реал» изменил маршрут на матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов из-за забастовки сотрудников аэропорта в Германии, сообщает Marca.

Персонал аэропортов в Лейпциге и Дрездене объявил забастовку 11 февраля. В результате в Лейпциге были отменены более 100 пассажирских рейсов.

Из-за того, что приземлиться в Лейпциге было невозможно, самолет с игроками «Реала» сел в Эрфурте, после чего команда проехала 160 километров на автобусе.

«Реал» на выезде сыграет с «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет во вторник, 13 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.