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12 февраля, 18:04

«Реал» не смог прямым рейсом прилететь на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки сотрудников аэропорта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» изменил маршрут на матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов из-за забастовки сотрудников аэропорта в Германии, сообщает Marca.

Персонал аэропортов в Лейпциге и Дрездене объявил забастовку 11 февраля. В результате в Лейпциге были отменены более 100 пассажирских рейсов.

Из-за того, что приземлиться в Лейпциге было невозможно, самолет с игроками «Реала» сел в Эрфурте, после чего команда проехала 160 километров на автобусе.

«Реал» на выезде сыграет с «Лейпцигом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет во вторник, 13 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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