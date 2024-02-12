Хави может покинуть «Барселону» до конца сезона при поражении от «Наполи» в Лиге чемпионов

Руководство «Барселоны» задумывается об увольнении главного тренера команды Хави, сообщает AS.

По информации источника, это может произойти, если «Барселона» уступил «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Утверждается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку начинают разочаровываться в работе Хави. Окружение Лапорты советует ему сменить главного тренера уже по ходу сезона.

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 24 туров каталонцы с 51 очком занимают третье место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

«Барселона» на выезде сыграет с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 21 февраля.