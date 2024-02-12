Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

12 февраля, 19:16

Хави может покинуть «Барселону» до конца сезона при поражении от «Наполи» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хави.
Фото Reuters

Руководство «Барселоны» задумывается об увольнении главного тренера команды Хави, сообщает AS.

По информации источника, это может произойти, если «Барселона» уступил «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Утверждается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку начинают разочаровываться в работе Хави. Окружение Лапорты советует ему сменить главного тренера уже по ходу сезона.

Хави в январе объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. После 24 туров каталонцы с 51 очком занимают третье место в ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

«Барселона» на выезде сыграет с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 21 февраля.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Наполи
3
1
Читайте также
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: старт плей-офф
«Реал» готовится играть без Беллингема, Захаряна ждет проверка «ПСЖ». Лига чемпионов возвращается
«Лейпциг» — «Реал» и «Копенгаген — Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матчей
«РБ Лейпциг» — «Реал»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионо
Автобус с игроками «Реала» попал в ДТП в Лейпциге перед матчем Лиги чемпионов
«Реал» не смог прямым рейсом прилететь на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки сотрудников аэропорта
УЕФА представил мяч для плей-офф и финального матча Лиги чемпионов 2024 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» не смог прямым рейсом прилететь на матч с «Лейпцигом» из-за забастовки сотрудников аэропорта

Автобус с игроками «Реала» попал в ДТП в Лейпциге перед матчем Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости