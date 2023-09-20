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Сегодня, 21:41

«Реал» благодаря голу Беллингема вырвал победу над «Унионом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джуд Беллингем (по центру).
Фото Reuters

«Реал» дома обыграл «Унион» Берлин в в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Джуд Беллингем.

«Реал» набрал три очка и вышел на первое место в группе C. В другом матче этого квартета «Наполи» встретится с «Брагой». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Во втором туре «Реал» в гостях встретится с «Наполи». Игра пройдет 3 октября. Берлинцы в этот же день примут на своем поле «Брагу».

Лига чемпионов. Группа C
20 сент, 19:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Унион Б

Джуд Беллингем
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Унион Берлин
10
14
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