«Реал» благодаря голу Беллингема вырвал победу над «Унионом»

«Реал» дома обыграл «Унион» Берлин в в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Джуд Беллингем.

«Реал» набрал три очка и вышел на первое место в группе C. В другом матче этого квартета «Наполи» встретится с «Брагой». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Во втором туре «Реал» в гостях встретится с «Наполи». Игра пройдет 3 октября. Берлинцы в этот же день примут на своем поле «Брагу».