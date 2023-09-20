«Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 20 сентября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 21.45 мск. Также за игрой «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» можно следить на сервисах Окко, Кинопоиск и Иви по платной подписке.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры