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Судейство

7 марта, 12:10

«Реал» — «Лейпциг»: судья не удалил Винисиуса

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

На 54-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Лейпциг» (1:1) судья Давиде Масса вынес только предупреждение нападающему «Королевского клуба» Винисиусу Жуниору, который совершил два фола в отношении соперника. Ряд экспертов считают, что итальянский рефери ошибся, не удалил бразильца.

В том моменте Винисиус Жуниор сначала воткнулся сзади в Вилли Орбана. А затем, когда мяч был далеко от этих игроков, сильно толкнул его обеими руками в грудь и шею. Судья видел только первое нарушение правил, а затем наказал нарушителя одной желтой карточкой.

Вероятно, с учетом всех обстоятельств правильным решением было бы вынести сфолившему не одно, а два предупреждения — за оба нарушения. И удалить его. Или же сразу показать красную карточку за агрессивное поведение. Но Масса этого не сделал — и уже вскоре нападающий «Реала» забил гол, который вывел его команду в четвертьфинал.

Вилли Орбан (&laquo;Лейпциг&raquo;) и&nbsp;Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Лейпциг» едва не испортил «Реалу» день рождения. Но дальше в Лиге чемпионов идет Мадрид

Винисиус Жуниор
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