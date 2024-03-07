«Реал» — «Лейпциг»: судья не удалил Винисиуса

На 54-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Лейпциг» (1:1) судья Давиде Масса вынес только предупреждение нападающему «Королевского клуба» Винисиусу Жуниору, который совершил два фола в отношении соперника. Ряд экспертов считают, что итальянский рефери ошибся, не удалил бразильца.

В том моменте Винисиус Жуниор сначала воткнулся сзади в Вилли Орбана. А затем, когда мяч был далеко от этих игроков, сильно толкнул его обеими руками в грудь и шею. Судья видел только первое нарушение правил, а затем наказал нарушителя одной желтой карточкой.

Вероятно, с учетом всех обстоятельств правильным решением было бы вынести сфолившему не одно, а два предупреждения — за оба нарушения. И удалить его. Или же сразу показать красную карточку за агрессивное поведение. Но Масса этого не сделал — и уже вскоре нападающий «Реала» забил гол, который вывел его команду в четвертьфинал.