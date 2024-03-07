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7 марта, 14:45

Гвардиола: «В Лиге чемпионов — сложно. «Реал» помучился с «Лейпцигом»

Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью «Реала» и «Лейпцига» (1:1. 2:1 - по сумме двух игр) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» помучился, чтобы пройти «Лейпциг». В прошлом году мы играли с этой командой и все вокруг только и говорили: «Ах, это будет легко». Нет. Сложно, сложно, все сложно», — цитирует тренера журналист Сэм Ли.

«Ман Сити» в 1/8 финала победил «Копенгаген». По сумме двух матчей счет — 6:2.

Соперники «Реала» и «Манчестер Сити» определятся по итогам жеребьевки, которая состоится 15 марта.

Этому плей-офф ЛЧ не хватает интриги и сенсаций. Турнир давно превратился в Суперлигу

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Реал
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