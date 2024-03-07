В соцсетях отреагировали на жуткую травму Нунеса в матче «Ман Сити» — «Копенгаген»

В соцсетях отреагировали на жуткую травму полузащитника «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса в матче с «Копенгагеном» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Горожане» победили со счетом 3:1 (по сумме двух игр — 6:2) и вышли в четвертьфинал турнира.

На 72-й минуте встречи хавбек английского клуба Матеус Нунес сломал палец после падения на газон.

«Черт возьми, что с пальцем Нунеса», — отреагировали в соцсетях.

«Я больше не хочу на это смотреть», — написал подписчик.

«Палец Нунеса — боже, какой ужас», — отреагировал третий подписчик.

На 74-й минуте вместо Нунеса на поле появился Майка Хэмилтон.