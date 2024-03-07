«О боже, какой ужас»: реакция соцсетей на жуткую травму Нунеса в матче «Ман Сити» — «Копенгаген»
В соцсетях отреагировали на жуткую травму Нунеса в матче «Ман Сити» — «Копенгаген»
В соцсетях отреагировали на жуткую травму полузащитника «Манчестер Сити» Матеуса Нунеса в матче с «Копенгагеном» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Горожане» победили со счетом 3:1 (по сумме двух игр — 6:2) и вышли в четвертьфинал турнира.
На 72-й минуте встречи хавбек английского клуба Матеус Нунес сломал палец после падения на газон.
«Черт возьми, что с пальцем Нунеса», — отреагировали в соцсетях.
«Я больше не хочу на это смотреть», — написал подписчик.
«Палец Нунеса — боже, какой ужас», — отреагировал третий подписчик.
На 74-й минуте вместо Нунеса на поле появился Майка Хэмилтон.
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