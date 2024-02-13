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«РБ Лейпциг» — «Реал»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов 13 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лука Модрич, игрок ФК «Реал».
Фото Global Look Press

«РБ Лейпциг» на своем поле примет мадридский «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 13 февраля. Матч пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге (Германия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «РБ Лейпциг» — «Реал» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 22.40 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Реал

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
ФК Реал
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