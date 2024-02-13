Сарри рассказал о настрое «Лацио» на матч с «Баварией»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Он заявил, что нужно верить в победу и бороться за трофей любой ценой.

«Если мы думаем, что победить невозможно, то мы уже проиграли. Нужно быть уверенными в себе. Мы постараемся выиграть его любой ценой.

Я ожидаю от «Баварии» сильной игры. У таких клубов могут быть неудачные дни в чемпионате страны, но в Лиге чемпионов они не допускают ошибок», — цитирует Сарри Tuttomercatoweb.

Матч «Лацио» — «Бавария» состоится завтра, 14 февраля. Начало — в 23.00 мск. Ответная игра пройдет 5 марта.