Радимов верит в победу «Зенита» над «Боруссией»
14:33
Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией».
— Мы все болеем за «Зенит». Конечно, ждем победы над «Боруссией». Думаю, выиграем 2:1, — заявил Радимов «СЭ».
— Почему в этом году наши клубы так неудачно выступили в еврокубках?
— Там большой комплекс причин. Телевизор смотрите, газеты читаете — там коротко об этом все написано.
Матч «Зенит» — «Боруссия» начнется в 20.55 по московскому времени. Российский клуб уже не имеет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.
(Константин Колмаков)
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