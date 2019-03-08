14:20 | Футбол — Лига чемпионов

Рабьо развлекался в ночном клубе после вылета "ПСЖ" из Лиги чемпионов

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Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике раскритиковал полузащитника команды Адриена Рабьо. В ночь с 6 на 7 марта француз опубликовал в социальных сетях видео, записанное в ночном клубе, которое потом он удалил. Игрок там развлекался после того, как "ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Манчестер Юнайтед" (1:3) в 1/8 финала.

– Я считаю неприемлемым такое отношение и отсутствие профессионализма со стороны Рабьо, – цитирует RMC Энрике. – Хочу ему напомнить, что до 30 июня 2019 года он часть нашего клуба.

Напомним, что Рабьо был ранее отстранен от основной команды, поскольку отказался продлевать контракт с "ПСЖ".

ПСЖ - Манчестер Юнайтед

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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