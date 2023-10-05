Пулишич: «У «Милана» были моменты, у «Боруссии» тоже, но все закончилось без голов»

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Знали, что матч будет трудным. Когда приезжаешь на этот стадион и играешь против этой команды, по-другому быть не может. У нас были моменты, у них тоже, но все закончилось без голов», — цитирует пресс-служба УЕФА Пулишича.

«Милан» с 2 очками занимает 2-е место в группе F. «Боруссия» идет последней (1 очко).