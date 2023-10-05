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Сегодня, 06:13

Пулишич: «У «Милана» были моменты, у «Боруссии» тоже, но все закончилось без голов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал ничью с дортмундской «Боруссией» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Знали, что матч будет трудным. Когда приезжаешь на этот стадион и играешь против этой команды, по-другому быть не может. У нас были моменты, у них тоже, но все закончилось без голов», — цитирует пресс-служба УЕФА Пулишича.

«Милан» с 2 очками занимает 2-е место в группе F. «Боруссия» идет последней (1 очко).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039109--dortmund-vs-milan/
Кристиан Пулишич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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