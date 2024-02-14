«ПСЖ» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедад» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 14 февраля. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Реал Сосьедад» финишировал первым в группе D. Команда ни разу не проиграла — три победы и три ничейных результата. Россиянин Арсен Захарян на групповой стадии сыграл четыре матча, дважды выходя в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. Испанский клуб набрал 12 очков.

«ПСЖ» преодолел групповой этап, в борьбе за второе место в квартете F по дополнительным показателям опередив «Милан». Обе команды набрали по 8 очков. Первое место в этой группе заняла дортмундская «Боруссия» (11 очков).

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