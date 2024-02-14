«Лацио» на своем поле сыграет с «Баварией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 14 февраля. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Риме (Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями противостояния «Лацио» — «Бавария» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также за встречей можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Лацио» на групповом этапе стал вторым в квартете Е. Римляне набрали 10 очков в споре с «Атлетико» (14), «Фейеноордом» (6) и «Селтиком» (4).

«Бавария» выиграла пять матчей из шести, набрала 16 очков и финишировала первой в группе А. Позади мюнхенцев оказались «Копенгаген» (8), «Галатасарай» (5) и «Манчестер Юнайтед» (4).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры