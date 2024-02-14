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14 февраля, 10:41

Игроки «Динамо» и Личка записали напутствие для Захаряна перед игрой против «ПСЖ»: «Навози там Мбаппе, ты умеешь все»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболисты «Динамо» и главный тренер команды Марцел Личка пожелали удачи полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну перед игрой против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ролик с обращениями игроков бело-голубых выложила пресс-служба бело-голубых.

Константин Тюкавин: Заха, брат, желаю тебе удачи против «ПСЖ». Наконец-то забить свой первый гол и победить. Навози там Мбаппе, между — не между, ты умеешь все.

Ярослав Гладышев: Привет, мой золотой. Удачи тебе 14-го! Надеюсь, забьешь.

Марцел Личка: Привет, Арсен. Мы все желаем тебе выйти в стартовом составе на «Парк де Пренс», показать себя и помочь команде победить.

«Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 14 февраля, начало — в 23.00 по московскому времен.

Источник: https://t.me/fcdynamo/20672
Арсен Захарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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