Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера после победы над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда играла фантастически. Парижане на 90-й минуте сравняли счет, а на 93-й вырвали победу.

— Мы уже выиграли четыре национальных трофея, а это невозможно сделать без тяжелой работы, — цитирует пресс-служба УЕФА Эрреру. — «Аталанта» — очень сильная команда, но мы играли фантастически. Мы сделали то, что и должны были.