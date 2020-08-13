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«ПСЖ» играл фантастически». Эррера — о победе над «Аталантой»

02:39
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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера после победы над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что команда играла фантастически. Парижане на 90-й минуте сравняли счет, а на 93-й вырвали победу.

— Мы уже выиграли четыре национальных трофея, а это невозможно сделать без тяжелой работы, — цитирует пресс-служба УЕФА Эрреру. — «Аталанта» — очень сильная команда, но мы играли фантастически. Мы сделали то, что и должны были.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2030147--atalanta-vs-paris/

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