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«ПСЖ» — «Барселона»: все голы матча

00:21
Лионель Месси (справа). Фото ФК «Барселона».
Лионель Месси (справа). Фото ФК «Барселона».
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Все голы матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона»

На 30-й минуте хозяев с пенальти вывел вперед Килиан Мбаппе.

Лионель Месси на 37-й минуте сравнял результат.

В конце первого тайма Месси не реализовал пенальти — его удар отбил Кейлор Навас.

ПСЖ — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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