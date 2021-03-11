«ПСЖ» — «Барселона»: все голы матча
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Все голы матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона»
На 30-й минуте хозяев с пенальти вывел вперед Килиан Мбаппе.
Лангле привез очень странный пенальти, а Мбаппе его уверенно вколотил ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021
Нарушение на Икарди было? ? pic.twitter.com/1ZCqcUpWo7
Лионель Месси на 37-й минуте сравнял результат.
Стоило Кейлору моргнуть, как Месси пальнул ему с тридцати метров ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021
Вот кого сегодня точно не стоит недооценивать ? pic.twitter.com/mnqnt1gjjq
В конце первого тайма Месси не реализовал пенальти — его удар отбил Кейлор Навас.
Зато Навас потащил от Месси пенальти ???— Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021
Фанаты «Реала» сейчас особенно гордятся Кейлором ? pic.twitter.com/WC8qyXVhyY
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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