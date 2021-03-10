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Случайный наступ на ахилл — это фол. Правильно ли назначен пенальти в ворота «Барсы»?

10 марта 2021, 23:54
Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ». Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
Скриншот эфира телеканала «Матч ТВ».
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На 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» ошибся арбитр Энтони Тэйлор, не назначив 11-метровый удар в ворота каталонцев. Он сделал это только после вмешательства видеоассистентов Стюарта Аттуэлла и Пола Тирни, а также самостоятельного просмотра видеозаписи.

В том эпизоде в штрафной площади сине-гранатовых фол по неосторожности совершил защитник «Барселоны» Клеман Лангле. Он случайно наступил на ногу бежавшего перед ним Мауро Икарди. Тэйлор в итоге правильно зафиксировал нарушение правил и наказал Лангле желтой, а не красной карточкой, потому что игрок гостей не лишил соперника явной возможности забить гол. Такой возможности в тот момент у Икарди не было.

(Александр Бобров)

ПСЖ — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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