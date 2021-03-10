Случайный наступ на ахилл — это фол. Правильно ли назначен пенальти в ворота «Барсы»?
10 марта 2021, 23:54
На 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» ошибся арбитр Энтони Тэйлор, не назначив 11-метровый удар в ворота каталонцев. Он сделал это только после вмешательства видеоассистентов Стюарта Аттуэлла и Пола Тирни, а также самостоятельного просмотра видеозаписи.
В том эпизоде в штрафной площади сине-гранатовых фол по неосторожности совершил защитник «Барселоны» Клеман Лангле. Он случайно наступил на ногу бежавшего перед ним Мауро Икарди. Тэйлор в итоге правильно зафиксировал нарушение правил и наказал Лангле желтой, а не красной карточкой, потому что игрок гостей не лишил соперника явной возможности забить гол. Такой возможности в тот момент у Икарди не было.
(Александр Бобров)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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