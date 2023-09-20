Проведель стал вторым вратарем, забившим гол в Лиге чемпионов с игры

Голкипер «Лацио» Иван Проведель принес своей команде ничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Он забил ударом головой после розыгрыша стандарта на 4-й добавленной минуте.

Как сообщает Opta, он стал вторым голкипером, забившим с игры в матче Лиги чемпионов. Ранее такое удавалось лишь вратарю «Стандарда» Синану Болату в 2009 году. Тогда он отличился в матче против АЗ.

29-летний Проведель — итальянец с российскими корнями. Его мать — русская, а отец — итальянец. Футболист был признан лучшим вратарем чемпионата Италии в сезоне-2022/23.