Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

19 сентября, 23:59

Гол вратаря Проведеля в добавленное время спас «Лацио» от поражения в матче с «Атлетико»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Проведель.
Фото Reuters

«Лацио» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 1:1.

Полузащитник мадридцев Пабло Барриос открыл счет на 29-й минуте. Вратарь «Лацио» Иван Проведель, имеющий российские корни, спас свою команду от поражения, забив на 90+5-й минуте ударом головой после подачи в штрафную.

Лига чемпионов. Группа E
19 сент, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
1:1
Атлетико

В параллельном матче «Фейеноорд» победил «Селтик» на своем поле — 2:0. У хозяев забили Келвин Стенгс (45-я минута) и Алиреза Джаханбахш (76-я минута). Гости завершили матч вдевятером: на 64-й минуте красную карточку получил защитник Густаф Лагербилке, а на 68-й минуте — полузащитник Один Тьяго Хольм.

Лига чемпионов. Группа E
19 сент, 22:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
2:0
Селтик

«Фейеноорд» лидирует в группе E с 3 очками. «Атлетико» и «Лацио» делят вторую строчку, у обеих команд по 1 очку. «Селтик» идет на последнем, четвертом месте.

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Атлетико» примет на своем поле «Фейеноорд», а «Лацио» на выезде встретится с «Селтиком». Оба матча пройдут 4 октября.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Лацио
Иван Проведель
1
11
Читайте также
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Bild: Нагельсманн возглавит сборную Германии
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Проведель: «Такие вечера запоминаются на всю жизнь»
«Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»
Витинья признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Боруссия»
«ПСЖ» — «Боруссия»: восьмой мяч Мбаппе в пяти матчах. Сумасшедший гол Хакими
Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 90+5-й минуте матча с «Атлетико»
«ПСЖ» обыграл «Боруссию», «Ман Сити» победил «Црвену Звезду»: результаты матчей Лиги чемпионов 19 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» победил «Боруссию» благодаря голам Мбаппе и Хакими

«ПСЖ» обыграл «Боруссию», «Ман Сити» победил «Црвену Звезду»: результаты матчей Лиги чемпионов 19 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости