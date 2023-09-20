Витинья признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Боруссия»

Нападающий «ПСЖ» Витинья признана лучшим игроком матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0). После матча португальцу вручили памятный приз.

«Он был очень креативен, очень гибко выбирал позицию, хорошо отдавал передачи и хорошо комбинировал. Он также сделал ассист и попал в штангу», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 3 очка и лидирует в группе F. «Боруссия» на последней строчке — 0 очков.