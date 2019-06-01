"Приятно, что два гола за "Ливерпуль" я забил "Тоттенхэму". Воронин – о финале ЛЧ

Экс-футболист "Динамо" и "Ливерпуля" Андрей Воронин пожелал удачи своей бывшей английской команде в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Об этом 39-летний украинец написал в своем Инстаграме.

– Большая честь для меня, что я выступал в футболке великого клуба – "Ливерпуля". Хочу пожелать красным победы сегодня. Приятно вспомнить, что два гола за "Ливерпуль" я забил именно в ворота "Тоттенхэма", – подписал фото Воронин.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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