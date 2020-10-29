«Позор русским». Британцы недовольны тем, что игроки «Краснодара» не встали на колено

Иностранные болельщики выразили недовольство отказом некоторых футболистов «Краснодара» вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Отказ игроков российской команды участвовать в акции вызвал негатив западной аудитории:

Alhop10: «Эй, BT Sport (спортивный канал — прим. «СЭ»), почему вы вырезаете из кадра футболистов «Краснодара», которые не стоят на колене? Показывайте их, позор им!».

Touchy Gooners: «Реально хочется, чтобы «Краснодар» размазали после этого отказа вставать на колено».

LovrensHeader: «Игроки «Краснодара» не встали на колено? Я нереально ненавижу «Челси», но надеюсь, что «синие» сделают этих русских расистов-отбросов».

Thfc_Aj: «Болельщики «Краснодара» реально освистывают «Челси» и 15 процентов своих игроков, которые решили встать на колено. Я каждую неделю мечтаю, чтобы «Челси» проигрывал, но сегодня я молю: уничтожьте этих расистов».

ForeignJon: «Забавно, как операторы попытались скрыть, что некоторые игроки «Краснодара» не стали вставать на колено...».

Percy_Kweky: «А что, только 4 футболиста «Краснодара» вчера встали на колено?»

Mark Genthner: «Вау. Смотрю матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Краснодаром». Игра проходит в России, больше половины футболистов «Краснодара» не встала на колено. Просто с ума сойти, насколько открыто в некоторых частях мира демонстрируется расизм».

Несмотря на это, нашлись и те, кто поддержал игроков «Краснодара» в их решении:

Fen3ch: «Чернокожих в России не притесняли, они не были рабами в России. К слову, «Марсель», например, всем составом отказался вставать на колено. Сколько еще будет продолжаться Black Lives Matter и коленопреклонение? Или это теперь будет традицией?».

20Paw7: «Когда люди перестали иметь право на то, чтобы стоять, когда им хочется?».

Johno Reilly: «Отлично, некоторые игроки «Краснодара» не стали вставать на колено, браво!».

MR Beans: «Футболисты «Краснодара» не становятся расистами из-за того, что не встали на колено».

Don't follow the sheep: «У нас ведь еще осталась свобода выбора, или это не так?».