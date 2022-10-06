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6 октября, 03:24

Поттер: «Это важная победа, но «Челси» еще предстоит пройти долгий путь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Миланом» (3:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Это был хороший матч для нас. Нам нужно было играть хорошо и, как я уже говорил перед игрой, показать правильный настрой. Думаю, что рвение игроков было фантастическим. Действительно важная победа для нас.

Мне показалось, что мы начали немного нервно, может быть, первые пять минут. Вероятно, это стало результатом того, что мы хотели добиться успеха. Но потом мы взяли игру под контроль и стали представлять угрозу. Первый гол был важен. Не считая концовки первого тайма, у них было не так уж много моментов, это многое говорит о команде. Это важная победа, но нам еще предстоит пройти долгий путь", — цитирует пресс-служба УЕФА Поттера.

После трех туров «Челси» занимает 2-е место в группе Е, набрав 4 очка. «Милан» с 4 очками располагается на 3-й строчке, уступая синим по дополнительным показателям.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035682--chelsea-vs-milan/
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Грэм Поттер
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