Грилиш: «Могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал победу над «Копенгагеном» (5:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Знаю, что могу прибавить в своем мастерстве и подняться еще на два-три уровня. Я знаю, на что я способен. Но мне кажется, я постепенно становлюсь тем Джеком Грилишем, которым был ранее», — цитирует пресс-служба УЕФА Грилиша.

«Манчестер Сити» с 9 очками занимает первое место в своей группе. У «Копенгагена» 1 очко.