Гол Маунта принес «Челси» победу над «Порту»
«Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл «Порту» со счетом 2:0.
Отличились Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Встреча проходила на нейтральном стадионе в Севилье.
Ответная встреча пройдет 13 апреля в Севилье.
Лига чемпионов
1/4 финала
«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия) — 0:2 (0:1)
Голы: Маунт, 32 (0:1). Чилвелл, 85 (0:2).
«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа (Виейра, 83), Сануси, Груич, Отавиу (Шику Консейсау, 83), Урибе, Корона, Марега (Мартинес, 83), Диас.
«Челси» (Англия): Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Джеймс (Тиагу Силва, 80), Ковачич (Эмерсон, 90+2), Жоржинью, Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80), Вернер (Пулишич, 65).
Предупреждения: Мбемба, 63. Груич, 79.
Судья: Винчич (Словения).
7 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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