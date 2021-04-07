Гол Маунта принес «Челси» победу над «Порту»

«Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл «Порту» со счетом 2:0.

Отличились Мэйсон Маунт и Бен Чилвелл. Встреча проходила на нейтральном стадионе в Севилье.

Ответная встреча пройдет 13 апреля в Севилье.

Лига чемпионов

1/4 финала

«Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Маунт, 32 (0:1). Чилвелл, 85 (0:2).

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа (Виейра, 83), Сануси, Груич, Отавиу (Шику Консейсау, 83), Урибе, Корона, Марега (Мартинес, 83), Диас.

«Челси» (Англия): Менди, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Джеймс (Тиагу Силва, 80), Ковачич (Эмерсон, 90+2), Жоржинью, Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80), Вернер (Пулишич, 65).

Предупреждения: Мбемба, 63. Груич, 79.

Судья: Винчич (Словения).

7 апреля. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».