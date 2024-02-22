Галено признан лучшим игроком матча «Порту» — «Арсенал»

Полузащитник «Порту» Галено признан лучшим игроком первого матча матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:0). Бразилец на 94-й минуте забил единственный гол.

«Он показал дух победителя, продемонстрировав усердную работу в обороне и дисциплину, а матч завершился волшебством в его исполнении», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА

Ответный матч состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 23.00 по московскому времени.